Materazzi: Lazio riprendi il Flaminio

I tifosi non aspettano altro, sognano di rientrare allo stadio Flaminio. Le difficoltà dell’Olimpico e le vecchie tradizioni ormai perse, il popolo laziale ha sposato la battaglia lanciata da «Il Tempo». S’è unito anche Beppe Materazzi, ex tecnico biancoceleste dal 1988 al 1990, ha ricordato con entusiasmo le partite disputate nell’impianto capitolino, ha consigliato a Lotito di provarci. Tra l’altro, l’ex mister del Piacenza, fu il primo a lanciare Simone Inzaghi in serie A: un percorso lungo e ricco di successi, terminato con l’arrivo in panchina dopo il rifiuto di Marcelo Bielsa. Beppe Materazzi oggi è il tecnico della Lazio femminile, fa parte della team che ha intrapreso questa nuova avventura.

Quanto sarebbe importante per la Lazio ritrovare lo stadio Flaminio?

«Non ditelo a me, lì abbiamo battuto l’Inter di Trapattoni e vissuto giornate fantastiche. Il Flaminio diventa sempre il dodicesimo uomo in campo».

Che consiglio darebbe al presidente Lotito?

«Lui e Tare sono consapevoli di quanto sarebbe importante riprenderlo e renderlo vivibile, uno stadio di proprietà ti aiuta a compiere il salto di qualità. La Juventus è l’esempio principale. Io me lo auguro per la mia Lazio».

Passiamo al campo, lei fu il primo allenatore in A di Simone Inzaghi.

«Sì, è vero, l’ho lanciato a Piacenza quando era un ragazzino. Sinceramente non potevo aspettarmelo in panchina a distanza di 20 anni. Lui però era un giocatore intelligente, tatticamente perfetto. Spero possa diventare un grande tecnico».

Dopo il pareggio con il Chievo, alcuni lo hanno già criticato.

«Ho tremato quando la Lazio stava prendendo Bielsa, ero amareggiato, deluso e triste per Simone. Alla fine fortunatamente non è arrivato, avrebbe creato soltanto problemi tra società e ambiente, è un tipo troppo particolare. Sono stato felice invece per Inzaghi, la società è stata coerente nei suoi confronti, aveva già intrapreso con lui un percorso lo scorso anno. Chi lo critica è fuori strada».

Per quale motivo?

«Simone è un tecnico preparato, molto bravo in panchina, legge bene le situazioni e non sbaglia i cambi. Farà carriera, ne sono convinto. È uno equilibrato che prepara bene le sue squadre. È attento ai particolari e cura ogni minimo dettaglio».

Invece ci può raccontare la nuova avventura con la Lazio femminile?

«È iniziata da 4-5 giorni, mi trovo molto bene, le ragazze seguono e migliorano. Faccio parte di uno staff di lavoro interessante».

Gianluca Cherubini