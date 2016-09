La Juve sbatte sul muro del Siviglia

La Juventus ricomincia da un rimpianto. Lo 0-0 in casa contro il Siviglia è una falsa partenza, la squadra di Sampaoli è più orientata a distruggere che a creare, addormenta la gara con un estenuante possesso palla e riesce ad «incastrare» i bianconeri.

Gli andalusi nel primo tempo concedono solo un paio di occasioni alla Juventus, entrambe capitano sui piedi di Khedira, che davanti a Rico non è freddo come al solito e spreca. Higuain si toglie dalla penombra nella ripresa, quando sul cross perfetto di Dani Alves colpisce di testa centrando la traversa in pieno. Al 67’ Rico toglie a Dybala la palla ad un metro dalla rete, un anticipo fondamentale per tenere la porta inviolata. Allegri prova a scuotere la squadra con un doppio cambio di qualità, dentro Pjanic e Alex Sandro al posto di Asamoah ed Evra, ma l’assalto bianconero resta sterile. Nel finale la Juve reclama un rigore su Pjaca, a tempo scaduto Rico nega i tre punti ai padroni di casa con una super parata sull’incornata di Alex Sandro. Permane l’imbattibilità dello Stadium in Europa, per la diciottesima partita consecutiva, ma è un pareggio che sa di delusione.

In testa al Gruppo H a sorpresa c’è il Lione, che nell’esordio casalingo stende la Dinamo Zagabria: 3-0. Il Real Madrid evita un clamoroso ko contro lo Sporting Lisbona grazie alla rete di Ronaldo all’89’ e a quella di Morata in pieno recupero dopo che Cesar aveva illuso i suoi. Il Dortmund si prende la vetta del Gruppo G dilagando contro il Legia Varsavia per 6-0. Debutto felice per Ranieri, il Leicester passa per 3-0 a Bruges, 1-1 tra Porto e Copenaghen. Bene il City, 4-0 al Moenchengladbach; il Leverkusen pareggia 2-2 con il Cska Mosca, il Monaco fa il colpaccio a Londra: 2-1 al Tottenham.

Erika Menghi