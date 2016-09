La Roma inciampa sul Viktoria Plzen

Aveva da farsi perdonare l’eliminazione dalla Champions, invece la Roma non è riuscita a vincere alla prima uscita in Europa League. I giallorossi si fanno bloccare sull’1-1 dal Viktoria Plzen e partono col freno a mano tirato in un girone sulla carta morbidissimo. Spalletti cambia la Roma, ma non le sue abitudini. In Europa c’è spazio per Alisson, Fazio, Gerson, Paredes e Iturbe, l’avvio è perfetto con la prima azione che va in porto: El Shaarawy entra in area dalla sinistra e viene steso da Mateju, per l’arbitro Buquet è rigore e Perotti lo trasforma dal dischetto con la solita freddezza. Ѐ il quinto penalty stagionale per i giallorossi (un record nei quinti maggiori campionati), il quarto realizzato dall’argentino. Come contro la Sampdoria nell’ultima giornata di Serie A, la Roma incassa subito il pareggio e perde la bussola. All’11’ Zeman pennella per la testa di Bakos, che passa davanti a Juan Jesus e infila Alisson sul suo palo. Il portiere brasiliano è bravo poi a salvare la porta al 23’, arrivando, stavolta sì, sulla zuccata di Duris. Al 32’ Nainggolan, capitano per l’occasione, centra in pieno il palo alla sinistra di Bolek piazzandola col destro sull’assist di Perotti: sfortunata la Roma nella circostanza. Al 36’ Iturbe aggancia in qualche modo il pallone ben lanciato da El Shaarawy dalle retrovie, ma poi cicca e spreca a due passi dalla porta. All’intervallo è 1-1, Spalletti chiede una mano a un titolare per provare a cambiare la partita: dentro Dzeko per un impalpabile Gerson. Il primo pallone che capita sulla testa del bosniaco va però sprecato, l’attaccante è preso in controtempo dal cross involontario di un avversario. Al 10’ della ripresa sbaglia di nuovo, El Shaarawy lo innesca nel tu per tu col portiere, Dzeko non controlla bene e si fa togliere il pallone, il Faraone prova a recuperare e con le ultime energie, dopo aver lanciato il contropiede, ribatte in rete senza trovarla. Paredes col destro ci prova da fuori, palla di poco alta. A un quarto d’ora dalla fine, con il risultato ancora bloccato sull’1-1, Spalletti si gioca tutte le sue carte e fa entrare Florenzi e Totti per Iturbe ed El Shaarawy. Anche a Plzen si sentono i calorosi applausi per il capitano giallorosso, il giocatore di movimento più anziano di questa stagione europea. La Roma non riesce a compattarsi, il Viktoria Plzen le lascia il pallino del gioco e cerca di approfittare degli spazi in contropiede: Bakos tocca però con la mano e Alisson tira un sospiro di sollievo. I giallorossi provano a vincere la partita e rischiano anche qualcosa, combinando comunque poco in attacco. I cechi reclamano un rigore nel primo minuto di recupero, per l’arbitro non c’è nulla, ma è la Roma a tremare nel finale: tiro improvviso di Petrzela deviato sopra la traversa da Alisson. Beffa evitata, ma l’1-1 non è certo un risultato da festeggiare per la Roma, che avrà tutto il tempo di risalire la classifica del girone comandato ora dall’Austria Vienna.

Erika Menghi