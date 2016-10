La Virtus parte forte, esordio amaro dell’Eurobasket

Inizia con il botto la stagione di A2 della Virtus Roma. I ragazzi di Corbani, all'esordio di fronte al proprio pubblico hanno superato 78-73 Agrigento, una delle favorite alla promozione.

La buona impressione del precampionato ha trovato conferma anche se in avvio di gara la squadra è sembrata contratta, specie nel suo regista Raffa. L'americano in miniatura ha forzato spesso, facendo uscire la squadra dal ritmo preferito. Sono stati Brown, miglior marcatore con 24 punti, e Chessa a dare la scossa che ha consentito alla Virtus di chiudere avanti al 10' 18-12. Corbani ha ruotato con diligenza i suoi ed ognuno dei ragazzi, serva di lezione alla gestione precedente, ha dato punti e tanta intensità. Così Roma è andata al riposo lungo avanti sul 35-31. Il massimo vantaggio è arrivato al 14'50" quando Sandri ha insaccato la tripla del 48-37.

Agrigento però ha avuto una reazione da grande e sfruttando anche un calo di energia dei padroni di casa ed in apertura dell'ultima frazione ha agganciato a quota 53. È stato Zugno al 36'10" a dare il primo vantaggio ai siciliani, 63-64, gelando il Palazzetto, riacceso però nella metà campo offensiva dalla folle personalità del classe 1998 Baldasso che ha insaccato la tripla del 66-64 che aperto la volata finale. Dove dopo una partita opaca è stato Raffa a mettere il proprio marchio insaccando due tiri da 3 decisivi che hanno spento le speranze degli ospiti.

«Sono contento della divisione delle responabilità che hanno avuto i ragazzi sul campo- ha commentato il coach della Virtus Fabio Corbani - è stato decisivo nel finale Baldasso, il più giovane. Mi piacciono i giocatori che hanno la faccia giusta nel momento decisivo, per questo li tengo in campo».

Niente da fare invece per l'Eurobasket Roma nella sua storica gara d'esordio in A2 a Ferentino. I ragazzi di Bonora sono stati sueprati 86-77 da un'altra delle big del campionato sfirando però la grande impresa. Dopo una prima parte di gara la formazione capitolina si è regalata il supplementare chiudendo al 40' sul 73 pari. Ma nell'appendice la squadra ciociara è scappata via lasciando l'Eurobasket con l'amaro in bocca. Per i ragazzi di Bonora 19 punti di Delocah.

Fabrizio Fabbri