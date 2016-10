La Virtus ospita Agrigento Eurobasket a Ferentino

Inizia l’avventura delle due capitoline nel campionato di serie A2 di basket. L’Unicusano Virtus Roma si presenta oggi di fronte ai suoi tifosi per sfidare Agrigento, una delle favorite alla promozione. Fabio Corbani, il nuovo tecnico, avrà la squadra al completo con il giovane Tommasso Baldasso recuperato.

«Stiamo bene - dice il coach scelto da Claudio Toti - pur avendo fatto una preparazione più corta per le note vicende estive. Siamo una squadra giovane, forse un po' acerba che non vede l’ora di iniziare. Sulla carta Agrigento è una delle favorite per il salto in A1 ma alla fine a parlare è il campo e sono i giocatori che decidono le partite. Vogliamo affrontare questa sfida a viso aperto e confrontarci con questo campionato». Palla a due alle ore 17.30 per motivi di ordine pubblico visto che alle 20,45 all’Olimpico andrà in scena la sfida di calcio tra Roma e Inter.

Alle 18 invece inizierà la prima avventura della sua giovane storia per la Gas & Power Eurobasket. La squadra di Davide Bonora sarà impegnata a Ferentino in un affascinante derby regionale. «L’avvicinamento alla prima partita – dice il tecnico - è sempre un mix tra l’entusiasmo e un pizzico di inevitabile ansia. Soprattutto le ultime partite del nostro precampionato, però, hanno messo in mostra una squadra capace di rimettere in piedi anche situazioni complicate. È quello che dovrà succedere anche in campionato, dove dovremo essere concentrati a contrastare i loro punti di forza, perché anche un piccolo dettaglio potrà fare la differenza. E stavolta ci saranno due punti pesanti in palio».

