Raffa, l’americano che viene dall’Iran

Quando questa estate la Unicusano Virtus Roma ha annunciato l'ingaggio di Anthony Raffa in molti hanno storto il naso. Il pedigree del playmaket italoamericano non è certo di quelli che fanno esplodere d'entusiasmo una piazza, ma fino ad oggi lui ha risposto sul campo.

Il ragazzo nato nel New Jersey si è in questa fase di preparazione impossessato della regia della squadra mostrando anche ottime doti realizzative. A cementare un carattere da «marine» sicuramente hanno influito le sue esperienze in Iran e Qatar, due luoghi difficili per chi sul passaporto ha scritto USA.

«Lì mi volevano - dice il giocatore della Virtus - e così ho deciso di provare. Negli Usa c’è una visione molto negativa di quei posti, i media manipolano le notizie per il loro tornaconto così ho voluto vedere in prima persona come fossero quelle realtà. Mi sono trovato benissimo, splendidi paesi, non ho mai avuto un problema. Io sono andato per il basket che non ha nulla a che vedere con i governi e la politica. Non è assolutamente vero che è un mondo a parte completamente diverso dal nostro. Sono state due stagioni molto belle e ho incontrato tante splendide persone».

Intanto Raffa sta prendendo confidenza con il basket tricolore. «È tosto. Quando senti parlare del basket europeo viene sempre nominato il campionato italiano come uno di quelli più duri. Mi sono accorto di come il livello sia alto. Soprattutto difensivamente è molto impegnativo dal punto di vista fisico e devi essere sempre pronto, reattivo. Ma il mio gioco è fatto di queste cose, per cui mi sto sentendo piuttosto a mio agio». Roma è già entrata nel suo cuore. «È una città meravigliosa, con secoli di storia. Ho avuto poco tempo per visutarla fino ad oggi ma presto insierò a farlo».

Fabrizio Fabbri