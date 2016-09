Bebe Vio sale sull'aereo E Jovanotti le fa una sorpresa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Beatrice Vio è stata una delle protagoniste italiane delle Paralimpiadi di Rio. Medaglia d'oro nel fioretto, l'atleta azzurra è diventata in poco tempo un personaggio noto al grande pubblico (la fotografa Anne Geddes l'ha scelta come uno dei testimonial della campagna a favore dei vaccini contro la meningite - GUARDA LE FOTO ). Per ringraziarla di ciò che ha fatto, come atleta e come donna, è sceso in campo anche Jovanotti. Il cantante, che domani festeggia i suoi 50 anni, ha voluto fare un regalo alla sua fan Bebe.

Così oggi, quando la schermitrice è salita a bordo di un volo Alitalia, ecco la sorpresa. Dopo i saluti del comandante è partito un messaggio registrato da Lorenzo che le ha dedicato il suo ultimo singolo ''Ragazza Magica''. Il video, girato con un telefonino, è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'atleta.

Redazione online