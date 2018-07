Malagò: candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026

La candidatura olimpica italiana si fa in tre. "Abbiamo acquisito la disponibilità" per una candidatura congiunta italiana da parte "della città di Milano e Cortina: aspettiamo di sapere se c'è anche la città di Torino. Secondo me si tratta di una occasione più unica che rara", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'ultima riunione della Commissione di valutazione sulla candidatura italiana ai Giochi Olimpici invernali del 2026.

"Questa è la candidatura che costa meno a detta dalla valutazione delle singole candidature. Si è cercato di prendere il meglio da ogni singolo dossier", ha spiegato il numero uno dello sport italiano.