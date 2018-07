Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno, in programma sul circuito dell'Hungaroring. Il pilota anglo-caraibico della Mercedes, leader della classifica iridata, gira in 1'35"658 e conquista sotto la pioggia la 77ma pole position della carriera, la quinta stagionale dopo Australia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e la sesta in terra magiara, tre anni dopo l'ultima volta.

Prima fila tutta Mercedes, con Valtteri Bottas al suo fianco, in seconda le due Ferrari con Kimi Raikkonen terzo e Sebastian Vettel quarto. Quinto Carlos Sainz con la Renault, seguito da Pierre Gasly (Toro Rosso), Max Verstappen (Red Bull) e Brendon Hartley (Toro Rosso). A chiudere la Top Ten le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Il Q2, disputato sul bagnato, aveva visto rimanere fuori dalla lotta per la pole Fernando Alonso (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hulkenberg (Renault), Marcus Ericsson (Sauber) e Lance Stroll (Williams).

Nella prima manche, già condizionata da un meteo variabile, erano stati invece eliminati Stoffel Vandoorne su McLaren, Charles Leclerc su Sauber, le Force India di Esteban Ocon e Sergio Perez e Sergey Sirotkin su Williams.

"Sotto l'acqua è stata una sfida estrema, era davvero difficile. Sembrava come un balletto, siamo andati sulle punte. Cercheremo di confermarci domani e restare davanti alle Ferrari", ha commentato Hamilton. "Non me l'aspettavo, le Ferrari sono state superiori per tutto il fine settimana. Ci è andata bene", aggiunge l'inglese della Mercedes.