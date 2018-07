Inizio thrilling per Lazio e Napoli che dopo il vis-a-vis al debutto troveranno avversari di spessore anche alla seconda giornata: il Milan per gli azzurri al San Paolo e la Juventus per i biancazzurri. Per la Roma esordio a Torino con i granata. La terza giornata offre invece un interessante Milan-Roma, alla quarta Napoli-Fiorentina. Alla settima giornata (30 settembre) il primo derby Roma-Lazio e il big match Juventus-Napoli, a conferma di un inizio durissimo per la squadra di carlo Ancelotti. Il derby di Milano è in calendario alla nona.

E' vero che prima o poi bisogna affrontarle tutte ma Carlo Ancelotti forse non si aspettava questa 'accoglienza'. Non e' andata bene nemmeno alla Lazio, inizio soft per Inter e Juve coi bianconeri che pero', come nella scorsa stagione, sono attesi da un finale di campionato infuocato. Negli studi di Sky prende vita il campionato di serie A 2018-19, con la prima giornata in programma nel weekend del 18 e 19 agosto. L'atteso debutto italiano di Cristiano Ronaldo avverrà al Bentegodi contro il Chievo, poi alla seconda giornata la prima allo Stadium con la Lazio. Il calendario dei bianconeri, biancocelesti a parte, è in discesa fino alla settima giornata, quando a Torino arrivera' il Napoli, alla 12esima la trasferta a San Siro col Milan - chissà con quale maglia la giocheranno Bonucci e Higuain - prima di un finale ad alto rischio: negli ultimi sei turni la banda Allegri e' attesa nell'ordine da Fiorentina, Inter, Torino, Roma, Atalanta e Sampdoria, con nerazzurri e giallorossi da affrontare in trasferta al ritorno.

Di contro il Napoli, che ha conteso alla Juve lo scudetto nello scorso campionato, avra' un avvio in salita: subito esordio all'Olimpico contro la Lazio e seconda al San Paolo per Ancelotti contro il suo passato, quel Milan che e' l'ultima squadra guidata in serie A prima del lungo girovagare all'estero. E poi Samp, Fiorentina e Torino. Occhio anche alla penultima giornata, con Inter-Napoli che nel girone d'andata si giochera' nel Boxing Day a Santo Stefano.

La Roma è attesa al debutto al Grande Torino prima di ricevere l'Atalanta e andare a San Siro contro il Milan. Il derby con la Lazio - che nelle prime due giornate sfiderà Napoli e Juve - e' alla settima, alla decima viaggio al San Paolo contro i partenopei mentre alla 14esima ci sara' il ritorno all'Olimpico da avversario di Nainggolan prima della gia' citata gara con i bianconeri. calendario equilibrato per l'Inter, con un inizio non complicato (Sassuolo, Torino, Bologna e Parma), il derby della Madonnina alla nona, poi Roma e Juve fra la 14^ e la 15^ e quindi il Napoli alla penultima. Fra le altre date da segnare sul calendario il 25 novembre (al ritorno il 14 aprile) per Genoa-Sampdoria e sempre nel giorno di Santo Stefano la sfida tutta in famiglia fra i fratelli Inzaghi con Bologna-Lazio.

Per quanto riguarda invece le neopromosse, debutto del Frosinone a Bergamo con l'Atalanta, Parma in casa con l'Udinese ed Empoli al Castellani col Cagliari. Attenzione anche agli incroci con la Champions: la Juve affrontera' Napoli e Inter sia all'andata (fase a gironi) che al ritorno (secondo round degli ottavi e primo delle semifinali) a ridosso della massima competizione europea oltre al derby di ritorno che cadra' a pochi giorni dalla partita che potrebbe valere il biglietto per Madrid. E prima dell'andata dei quarti c'è Juve-Milan.