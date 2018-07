Sky ha annunciato un accordo con Perform per poter trasmettere sulla sua piattaforma le tre partite di serie A acquistate in esclusiva da Dazn. Lo ha annunciato nel corso della presentazione della nuova stagione di Sky Sport, il direttore sport, programmi e production di Sky Italia Matteo Mammì. «Tutti i nostri abbonati potranno accedere a Dazn e nello specifico alle tre partite di serie A acquisite da loro in esclusiva in modo semplice e immediato, oltre alle partite della serie B - ha spiegato - Si tratta di un accordo importante e di una buona notizia per i nostri abbonati. L’app di Dazn sarà integrata all’interno di SkyQ, mentre a livello commerciale faremo dei ticket per permettere ai nostri abbonati di accedere a Dazn». Sarà quindi possibile accedere a questo servizio aggiuntivo a pagamento in modo estremamente semplice direttamente dalla home di Sky Q e fruirne comodamente sulla propria tv. Sky offrirà inoltre condizioni vantaggiose a tutti i propri abbonati per l’acquisto di ticket che consentono di accedere ai contenuti Dazn che potranno essere fruiti anche sui device connessi come tablet, smartphone, computer, smart tv e console per videogiochi. I ticket saranno a disposizione dei clienti Sky entro metà agosto.