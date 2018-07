Il Milan riammesso in Europa League

Il Tas di Losanna restituisce l’Europa League al Milan. Cancellata la squalifica comminata dalla Uefa, che aveva escluso il club rossonero dalle competizioni sportive europee per la prossima stagione a causa del mancato rispetto dei regimi del fair play finanziario nel triennio 2014-2017. Il Tribunale arbitrale, si legge nel dispositivo, ha parzialmente accolto le istanze della società rossonera e, pur riconoscendo «il mancato adempimento, da parte del Milan, del requisito del pareggio di bilancio», annulla dunque la decisione della Camera arbitrale dell’Organo di Controllo Finanziario per club della Uefa «nella parte in cui stabilisce l’esclusione del Milan dalla prossima competizione Uefa per la quale si sarebbe, altrimenti, qualificato nelle due stagioni successive (ovvero la stagione 2018/19 o la stagione 2019/20)». Il Tas, quindi, rinvia il caso alla stessa Camera arbitrale «per l’irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata». L’esclusione dall’Europa League, insomma, è stata giudicata eccessiva dal Tribunale arbitrale il cui collegio «ha ritenuto che alcuni elementi rilevanti non fossero stati adeguatamente considerati dalla camera arbitrale, o che gli stessi non potessero essere adeguatamente considerati al momento dell’emanazione della decisione appellata (il 19 giugno 2018), tra cui, in particolare, l’attuale situazione finanziaria del club, significativamente migliorata in seguito al recente cambio di proprietà dello stesso». Rigettata «la richiesta del Milan di ordinare all’Uefa la conclusione un accordo transattivo», il Tas ha così deciso di rinviare il caso alla Camera arbitrale ritenendola «in una posizione migliore» rispetto allo stesso Tribunale sportivo «per irrogare una sanzione disciplinare proporzionata sulla base dell’attuale situazione finanziaria del club». «Riconquistato ció che avevamo raggiunto sul campo», esulta su Twitter il capitano Leonardo Bonucci mentre svanisce il sogno della Fiorentina di giocare l’Europa League. L’Atalanta, che in caso di esclusione del Milan sarebbe stata ammessa direttamente alla fase a gironi, debutterà invece nel secondo turno di qualificazione contro i bosniaci del Sarajevo: andata giovedì prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20.30, ritorno il 2 agosto in Bosnia alle 20.15.