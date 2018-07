Cristiano Ronaldo prende casa nel cuore di Torino

Sui colli torinesi c’è chi dice di aver visto CR7, alias Cristiano Ronaldo. La notizia di una trattativa riservatissima per una super villa di lusso, dove hanno vissuto Zidane e Cannavaro in passato, pare che sia stata soltanto una trovata pubblicitaria di qualche furbetto. Nessuna dimora immersa nel bosco per Ronaldo che sembra abbia scelto una casa in centro. Dove il lusso non manca. Per lui, la fidanzata Georgina e i 4 figli (due coppie di gemelli) tra pochi giorni il trasloco ufficiale. Il “Pallone d’Oro” ha scelto un attico con vista mozzafiato e piscina vicino piazza San Carlo a Torino. Il costo? Top secret. Della casa si sa poco, ma le uniche immagini sono state mostrate su Instagram dalla fidanzata di Dani Alves, che ha abitato lì per alcuni anni. Una stanza sarà tutta per mamma Dolores, il cuore di Ronaldo batte da sempre per lei. «A tavola, raccontano alcuni amici della coppia, è fortissima. Il baccalà alla panna è il piatto che piace a Ronaldo». Il calciatore è molto legato a mamma Dolores: dagli anni della miseria, quando era adolescente, si è sempre affidato a lei per ogni tipo di consiglio mentre suo padre è morto nel 2005 a causa dell’alcool. L’arrivo di CR7 a Caselle in aereo privato è stato, insieme all’ultimo match dei Mondiali, l’evento più atteso dagli amanti del calcio. Ad un bambino è andato il primo autografo di CR7 subito dopo il suo atterraggio. Con lui anche la super fidanzata Georgina Rodriguez, abbronzatissima e reduce da una vacanza in Grecia con il calciatore. Adesso già si pensa alle nozze tutte in salsa italiana. E i tifosi sognano. Ronaldo, uno dei calciatori più pagati al mondo, muove tantissimi milioni di euro. Così, i fan già si domandano su quale auto lo vedranno sfrecciare per le strade di Torino. Basta attendere ancora poche ore.