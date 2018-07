La nuova sfida di Ronaldo: "Lascerò il segno nella storia della Juve"

Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus per continuare a vincere. Lo ha ripetuto più volte nel giorno della sua presentazione al Salone Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium: "È stata una decisione facile vista la forza che ha la Juventus - ha esordito - Per me è una delle migliori squadre al mondo ed è una decisione che ho preso da tempo, compagni e amici hanno detto che è un club in cui avrei potuto giocare. Un passo importante, è il miglior club italiano, ha un grande allenatore e un grande presidente abituato a vincere. È stata una decisione facile insomma".

Cinque Champions e cinque Palloni d’oro non lo hanno saziato: "Sono una persona cui piace pensare al presente e il presente è chiaro, mi godo il calcio, sono ancora molto giovane e mi sono piaciute sempre le sfide, dallo Sporting al Manchester, dal Real e adesso alla Juventus. È stata una carriera da sogno, non avrei mai pensato di poterla fare, ma questa è una nuova sfida e io sono pronto, tranquillo e fiducioso".

Lo stesso Ronaldo ha detto che comincerà la preparazione il 30 luglio ed esordirà il 12 agosto nella classica partita in famiglia di Villar Perosa: "Non vedo l’ora di giocare, sono molto motivato e concentrato. Penso anche di non dover dimostrare nulla, i numeri sono lì, però sono ambizioso e mi piacciono le sfide, non mi piace stare nella mia zona di confort. Dopo quello che ho fatto al Manchester e al Real voglio lasciare un segno anche nella storia della Juventus".