La finale è Djokovic, il re di Wimbledon

Novak Djokovic trionfa a Wimbledon. L’ex numero 1 del mondo supera in tre set 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) il sudafricano Kevin Anderson conquistando per la quarta volta in carriera (dopo i successi del 2011, 2014 e 2015) il torneo sull’erba londinese, terza prova stagionale dello Slam. Per il tennista serbo, 12esima testa di serie all’All England Club, si tratta del 13esimo successo in una prova dello Slam dopo un digiuno di due anni dall’ultima affermazione al Roland Garros nel 2016.