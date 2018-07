Torna l'aquila stilizzata, ecco la nuova maglia biancoceleste

La Lazio ha svelato a sorpresa la prima maglia da gioco "Home" per la stagione 2018/19. Torna la tanto amata maglia bandiera, quella con l'aquila stilizzata sul petto, che ha riscosso grande successo nel 2014/15.

Vestibilità Slim fit con alta traspirabilità. La maglia si divide in una parte superiore bianca e inferiore celeste. Il collo, celeste, è a polo con vela in maglieria. Il backneck è personalizzato con il logo della squadra e la scritta “Noi l'amiamo e per lei combattiamo”. Al centro, in blu l’immagine dell’aquila con le ali che continuano sulle maniche e sul retro. In alto a destra il logo Macron, a sinistra, lato cuore, ricamato lo scudetto della S.S.Lazio. Sotto al collo, sul retro, è ricamata la scritta “SS Lazio 1900”. La divisa è completata da shorts celesti così come i calzettoni. Total black la maglia del portiere, il collo a polo è azzurro, come l’immagine dell’aquila. Shorts e calzettoni neri con bordo celeste.

Le maglie sono già in vendita presso tutti i Lazio Style 1900, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti ufficiali di Lazio e Macron. Questa sera, nella splendida cornice della terrazza della Rinascente di via del Tritone, verrà presentata anche la seconda maglia per l'Europa League. Intanto da ieri è partita anche la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19: "Con l'aquila sul petto", lo slogan che si nota sui cartelloni pubblicitari che richiama la coreografia della Tribuna Tevere e proprio la nuova maglia biancoceleste.