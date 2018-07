Baby Europeo alla corte di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Saranno cinque i binomi al via per l’Italia nei FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale ospitata a Pisa San Rossore il 26 luglio. Si tratta di quattro amazzoni e un cavaliere: Camilla Coppini con Alkimia; Carola Dino su Colorado; Valentina Galli su Agadir by Galuska; Aurora Salvati su Nevosu; e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Riserve, Giorgia Guzzo su Artemisia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.

Gli azzurrini avranno anche l’occasione di incontrare i “Big Riders” del prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio), vero e proprio incontro al vertice mondiale della disciplina, fiore all’occhiello del Toscana Endurance Lifestyle 2018.

In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: “L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore”.

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale europeo, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che scenderanno in campo per la sfida a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia. Queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente, il turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli sport equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del "Toscana Endurance Lifestyle". Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata dalla Fédération Equestre Internationale con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance Champiorships for seniors 2020", divenendo, di fatto, sede d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il nostro Paese e per lo sport italiano, di cui dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi”.