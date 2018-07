Altre tre notizie arricchiscono la telenovela dell'estate del calciomercato, quella che potrebbe portareCristiano Ronaldo alla corte di Allegri, alla Juventus.

L'ultima news, la più calda, vuole il presidente della Juve, Andrea Agnelli, in viaggio verso la Grecia, proprio per incontrare CR7. Il numero uno della società bianconera avrebbe raggiunto da poco Calamata, nel Peloponneso, non molto distante dal resort dove alloggia il portoghese. I due potrebbero incontrarsi nel pomeriggio.

Dal blitz greco alle ultime dalla Spagna: i giornali scrivono che il nuovo allenatore del Real Madrid, l'ex ct della nazionale Lopetegui, avrebbe provato a convincere Cristiano Ronaldo a non lasciare i blancos. La lunga telefonata fra i due, però, secondo "Mundo Deportivo" non avrebbe sortito alcun effetto. Si parla anche di una chiacchierata al telefono fra lo stesso Ronaldo e Max Allegri.