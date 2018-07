Vettel show a Silverstone: ora è a +8 su Hamilton

Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno disputata sul circuito di Silverstone. Il ferrarista trionfa davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, con Kimi Raikkonen che porta l'altra Rossa sul podio. In classifica il tedesco guadagna altri sette punti sul rivale e conduce ora con 171 punti contro 163.

"La safety car ha reso tutto più frizzante ma è stata una bella battaglia con Valtteri. Ho spinto come un pazzo, non è stato semplice trovare un modo per passarlo ma credo di averlo sorpreso - ha commentato il tedesco della ferrari - Non ero sicuro di poter completare la curva ma sono contentissimo. Ringrazio il team che mi ha sostenuto, ieri avevo un piccolo problema al collo, avevo un po' di preoccupazione ma oggi ero in ottime condizioni. Una giornata fantastica, una gara che mi sono goduto".