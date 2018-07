I piloti UIM XCAT allineano i catamarani per salutare Stresa

I piloti XCAT hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana sul Lago Maggiore. Prima di Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCAT, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del Mondiale UIM XCAT, i piloti hanno voluto salutare e ringraziare la città di Stresa, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico.

In questi giorni Stresa ha risposto con grande calore ed affetto a tutte le iniziative portate avanti tra spettacolo e sport, diventando la capitale mondiale del life style grazie ai tanti eventi realizzatial Regina Palace Hotel.