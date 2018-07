Dubai Police in pole al Grand Prix d’Italia

Dubai Police si prende la pole position del Grand Prix d’Italia, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del Mondiale UIM XCAT di motonautica. A Stresa l'imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi si è imposta sugli avversari, sfrecciando sul Lago Maggiore con il tempo di 2.26,962. A seguire The Blue Roo (Pal Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten) in 2.27,370, terzo il team italiano Yacht Club Como con Serafino Barlesi e Alessandro Barone in 2.28,661. Partirà invece settimo 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson), davanti l'HPI Racing Team di Francois Pinelli e Rosario Schiano. Nella mattinata i piloti si sono sfidati in un torneo di calcio balilla, mentre in serata l’evento “Premio Regina Palace Hotel-Anna Magnani”, per celebrare i 110 anni dalla nascita dell’attrice romana e dell’albergo. Nel corso della serata i piloti di XCAT si cimenteranno nell’X-tail Performance, una gara di cocktail nella quale saranno aiutati e giudicati da alcuni esperti del settore. Tra loro Alberto Fugulin, Campione Europeo IBA International Bartender Association.

Domani, dalle 11.30 alle 12 e dalle 13 alle 13.30 spazio alla formula Junior promossa dalla FIM, mentre alle ore 12, al Regina Palace Hotel, si giocheranno in anticipo le sfide di calcio balilla Mondiale Russia 2018 (Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia). A seguire, il Lago Maggiore torna protagonista con la sfilata delle barche storiche. Alle 15 prenderà il via Gara 1 del Grand Prix d’Italia, mentre Gara 2 è in programma domenica. Ad assistere ad entrambe le sfide Raffaele Chiulli, il presidente UIM.