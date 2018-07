Cristiano Ronaldo alla Juve? La stampa spagnola insiste: "CR7 cerca casa a Torino"

Ronaldo-Juventus è qualcosa di più di una semplice voce di mercato. Secondo l'autorevole quotidiano sportivo spagnolo Marca, da sempre vicino a quanto accade al Real Madrid, CR7 starebbe cercando casa a Torino attraverso dei suoi intermediari.

CR7 CERCA CASA - Ormai "Ronaldo" avrebbe "la testa lontano da Madrid e avrebbe passato le ultime due settimane a guardare opzioni per la nuova dimora torinese". Ovviamente con alcuni suoi incaricati visto che lui era impegnato ai Mondiali di Russia. Allo Juventus Stadium Ronaldo fu anche protagonista di una splendida rovesciata nella sfida Champions di qualche mese fa con tanti applausi da parte dei tifosi bianconeri.

100 MILIONI PER IL CARTELLINO... - “CR7 è ferito: o Florentino fa un passo indietro o se ne va”, spiega Marca che ribadisce l’intenzione del fuoriclasse portoghese di lasciare il Real Madrid e la Spagna non solo per questioni economiche. CR7, infatti, considera negativo il trattamento ricevuto dal club e il rapporto con il presidente Florentino Perez è ai minimi termini anche per la partenza di Zinedine Zidane. In tutta questa situazione, la Juve sarebbe pronta a tentare il colpo del secolo. AS conferma anche oggi l’indiscrezione lanciata nel pomeriggio di ieri di un accordo già raggiunto fra Juve e Real sulla base di un centinaio di milioni di euro e per questo i Blancos starebbero già pensando alle alternative individuate in Neymar e Mbappé del Paris Saint-Germain.

...E 30 DI INGAGGIO - Anche la stampa del Portogallo torna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo A Bola, quotidiano si dice molto vicino al potente manager di CR7 Jorbe Mendes, conferma che il calciatore avrebbe accettato la Juventus ed i possibili 30 milioni di euro d’ingaggio. Secondo il sito portoghese si tratterebbe di un affare da 220 milioni tra costo e ingaggio, al netto delle tasse. Ora la palla passa al Real Madrid, che deve decidere cosa fare.