La Colombia si arrende ai rigori, festa per l'Inghilterra

L'Inghilterra batte la Colombia ai calci di rigore e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Russia, dove affronterà la Svezia. Decisivo il gol siglato da Dier al quinto penalty dopo gli errori di Uribe e Bacca. La partita si era conclusa 1-1 dopo i tempi supplementari frutto delle reti nella ripresa di Kane al 12' su rigore e di Mina, in pieno recupero, al 48'.