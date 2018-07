Presso la sala Giunta del CONI a Roma, alla presenza del prsidente Giovanni Malagò, il n.1 della Federazione Rugby Alfredo Gavazzi ha presentato il nuovo sponsor di maglia Cattolica Assicurazioni.

Salutato il precedente sponsor dopo una collaborazione decennale, la FIR per la prima volta nei suoi 90 anni di storia lega la propria immaine a un'azienda interamente italiana :"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Cattolica Assicurazioni - ha detto Gavazzi - un’azienda che come la nostra Federazione e le nostre Nazionali vanta una lunga tradizione nel proprio business ma che è fortemente impegnata nello sviluppo della propria competitività. Il grande rugby internazionale, con i Cattolica Test Match del prossimo novembre, il 6 Nazioni e la Rugby World Cup dell’anno prossimo in Giappone, costituisce il terreno ideale per un’azienda decisa ad accrescere la propria brand awareness”. L'ad di Cattolica Alberto Minali ha sottolineato come "il rugby è uno sport che richiede coesione, partecipazione, talento, rispetto dell’avversario e sano agonismo. Nel rugby gioca l’individuo, ma vince la squadra: sono gli stessi valori che muovono il lavoro quotidiano della nostra società, ora impegnata in una profonda trasformazione culturale”.

A margine il presidente del CONI Malagò ha risposto a una domanda sugli sviluppi relativi allo stadio Flaminio :"Siamo pronti ad intervenire insieme con la FIR, ora la palla è nelle mani di Roma Capitale".