Sky Sport cambia canali e look

Sky Sport si rinnova: nuovo look e nuovi canali per un’offerta di sport mai così esclusiva, la più ricca di sempre per numero di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q.

Da oggi, lunedì 2 luglio, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un nuovo tg e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende un nuovo Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste grafica ma resta il punto di riferimento delle notizie sportive. Al 201, poi, Sky Sport Uno, che trasmette il meglio degli eventi di Sky. E poi, Sky Sport Football (202) con il grande calcio internazionale compresa la nuova Champions League, Sky Sport Arena (203) con tennis, rugby, basket internazionale e molto altro, Sky Sport Golf (204), Sky Sport NBA (205), i motori su Sky Sport F1 (206) e Sky Sport MotoGP (207), oltre a Sky Sport Serie A (208), per la prima volta un canale dedicato al nostro campionato.

I canali sono tutti in Super HD, per una qualità di visione oltre l’Alta Definizione e per un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre sono visibili via satellite e via fibra, con Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A anche sul digitale terrestre.