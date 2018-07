Neymar-Firmino, il Brasile batte il Messico e vola ai quarti

Il Brasile ai quarti dei Mondiali. A Samara, grazie alle reti di Neymar al 55’ e di Firmino all’88’, la Seleçao supera 2-0 il Messico: affronterà venerdì a Kazan la vincente di Belgio-Giappone, in programma stasera.

Alla Samara Arena si mette subito in luce Neymar: para Ochoa ma il Messico riesce a imbrigliare il Brasile sfruttando soprattutto le fasce, dove Fagner e Filipe Luis soffrono inizialmente le iniziative di Vela e Lozano. Il duello Neymar-Ochoa si ripete al 25’ e lo vince ancora il portiere messicano, che disinnesca la gran giocata di O Ney su Alvarez. Ci provano anche per due volte Gabriel Jesus e Coutinho, il Messico fa muro. Si riprende con Layun per Marquez e una nuova parata di Ochoa, ancora su Coutinho.

Dopo un contropiede di Gallardo, il Brasile sfonda: Neymar di tacco per Willian, che supera Layun e mette dentro per il 10 della Seleçao che a porta vuota non può sbagliare. Avanti il Brasile, che cresce a vista d’occhio: Fagner per Casemiro, poi bolide di Willian, ma Ochoa c’è sempre. Dall’altra parte ecco Vela: Alisson in corner. Salcedo evita guai sul sinistro di Neymar e tiene a galla El Tri, che ci prova fino alla fine ma in contropiede, al minuto 88, subisce il raddoppio. Fernandinho per Neymar, tocco e deviazione di Ochoa, facilissimo per Firmino, appena entrato, siglare il 2-0 che spedice la Seleçao ai quarti.