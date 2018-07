Belgio dall'incubo al sogno. Sotto due gol poi la rimonta: Giappone ko

Il Belgio si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Russia battendo 3-2 in rimonta il Giappone nel recupero. Decisivo il gol in contropiede al 94' di Chadli. In precedenza gli asiatici si erano portati avanti sul 2-0 nella ripresacon Haraguchi e Inui, a segno al 3' e al 7', prima della rimonta dei Diavoli Rossi con Vertonghen al 24' e Fellaini al 29'. La squadra di Martinez affronterà ai quarti il Brasile.