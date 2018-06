Spagna prima davanti al Portogallo. Ma che fatica con Marocco e Iran

Emozioni mondiali nel gruppo B di Russia 2018. Il Portogallo ha pareggiato con l'Iran con il punteggio di 1-1 nella terza e ultima giornata del girone. I lusitani passano così agli ottavi da secondi, con 5 punti, dietro alla Spagna a parità di differenza reti solo per il minor numero di gol segnati. Spagna e Portogallo dovranno affrontare rispettivamente Russia e Uruguay.

A siglare il gol del vantaggio portoghese contro l'Iran, Quaresma con una prodezza al 45esimo, mentre Cristiano Ronaldo ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa a segno su rigore Ansarifard per il pareggio dell'Iran. Penalty assegnato per un tocco di mano e grazie alla Var nei minuti di recupero. Emozioni nel disperato forcing finale degli asiatici che sfiorano anche il clamoroso gol della qualificazione proprio a scapito del Portogallo.

Passa come prima la la Spagna che pareggia 2-2 con il Marocco. La Spagna sale così a 5 punti, gli stessi del Portogallo, ma si qualifica come prima per il maggior numero di reti segnate rispetto ai lusitani.