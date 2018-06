Hamilton vince e si riprende il Mondiale

Tutto da rifare. Lewis Hamilton domina il Gran Premio di Francia e torna in testa al Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel infatti dopo un incidente al via per un contatto con Bottas è costretto a una gara di rimonta e non va oltre il quinto posto. Sul podio la Red Bull di Max Verstappen, secondo, e l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, terzo grazie a un sorpasso negli ultimi giri a Daniel Ricciardo, in difficoltà con l’altra Red Bull e quarto. Ottimo sesto posto per Kevin Magnussen con la Haas, che ha resistito all’assalto finale di Valtteri Bottas, settimo con la Mercedes penalizzato dall’incidente al via con Vettel. Bene anche la Renault, che piazza due piloti in zona punti nella gara di casa con l’ottavo posto di Carlos Sainz e il nono di Nico Hulkenberg. A punti anche Charles Leclerc, decimo con la Sauber/Alfa Romeo. Ora per Vettel & Co. tra due settimane appuntamento in Austria a Spielberg per riprovare a mettere la Ferrari davanti alla Mercedes.