Roma, ecco Mirante venduto Skorupski

Roma e Bologna fanno a cambio di portieri. In attesa di capire il futuro di Alisson sempre più verso il Real Madrid, il club giallorosso ha sistemato la pratica "riserva". Antonio Mirante è infatti un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso rende noto «di aver acquistato a titolo definitivo, dal Bologna FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante, a fronte di un corrispettivo fisso di 4 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021». «Diventare un giocatore della Roma è un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione», ha dichiarato il portiere 34enne. «Era una cosa che volevo fortemente, in passato ci eravamo sfiorati, ma questo è il momento giusto della mia carriera e credo che sia una grande occasione per me». Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Mirante nelle ultime tre stagioni ha militato nel Bologna. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma e Bologna. Ha esordito in Serie A nell’agosto del 2005, collezionando in totale 339 presenze. «Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Antonio alla Roma», ha dichiarato Monchi. «Con Mirante inseriamo in rosa un giocatore di grande esperienza tra i pali, con oltre 300 presenze in Serie A. Sono sicuro che avrà un ruolo importante anche nella crescita dei nostri portieri più giovani».

Dall'altra parte arriva la conferma della cessione a «titolo definitivo al Bologna i diritti alle prestazioni sportive di Lukasz Skorupski, a fronte di un corrispettivo fisso di 9 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 0,5 milioni di euro, per bonus legati al verificarsi di determinate situazioni sportive». Lo comunica in una nota il club giallorosso. «Il contratto prevede inoltre il riconoscimento alla Roma, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore, di un importo pari al 25% del valore eccedente 1 milione di euro».