Lazio, Peruzzi resta (con riserva)

La firma sul rinnovo arriverà, Angelo Peruzzi prolungherà di un anno il suo contratto con la Lazio. Ma con riserva, il club manager biancoceleste è stato chiaro. Nei giorni scorsi ha incontrato il presidente Lotito e il ds Tare, hanno parlato per ore e alla fine si sono venuti incontro. L'ex portiere ha fatto capire alla dirigenza quanto sia centrale la sua figura di raccordo tra squadra e società, un ruolo ritenuto fondamentale anche da mister Inzaghi. Nel colloquio ogni divergenza è stata risolta, ma Peruzzi ha ribadito al patron biancoceleste che se qualcosa non andrà come concordato, non esisterebbe a fare un passo indietro.