Il Brasile vince nel finale, Costa Rica eliminata

Brasile vittorioso nel finale di una gara valida per il Gruppo E ai Mondiali di Russia 2018 in cui non ha convinto molto contro una Costa Rica che a questo è eliminata, perché pur vincendo eventualmente la terza partita - contro la Svizzera - non avrebbe modo di passare il turno. È finita 2 a 0 per la squadra allenata da Tite, con gol di Coutinho appena prima del 90’ e, nel corso del recupero, di Neymar.

In precedenza, sullo 0 a 0, l’arbitro olandese Kuipers aveva assegnato al Brasile un calcio di rigore, apparso molto dubbio, in seguito a un presunto fallo ai danni di Neymar, ma poi lo stesso direttore di gara visionando il Var è tornato sulla sua decisione, e le proteste dei carioca per la marcia indietro sono state peraltro blande. Poi sono arrivati i due gol: il primo con Coutinho che come un fulmine si è avventato su un pallone a centro area della Costa Rica che sembrava dovesse essere facilmente controllato da tre avversari della difesa ed è riuscito a dare la zampata che ha spedito il pallone in rete facendolo passare tra le gambe di Keylor Navas in uscita.

Il secondo gol è stato frutto di una manovra sula fascia destra con passaggio volante nell’area piccola verso Neymar che sopraggiungeva e che ha messo facile in porta. A quel punto sugli spalti è finito il timore dei tifosi brasiliani di vedere la propria squadra ferma a due punti. Il Brasile ha ora 4 punti, ma deve aspettare la gara di questa sera tra Serbia e Svizzera, rispettivamente a quota e 3 e 1 punto, per capire se il suo sarà un cammino agevole verso gli ottavi. Nella terza gara di questa fase deve infatti vedersela contro la Serbia.