Alla Spagna basta il minimo

La Spagna fatica ma contro l’Iran ottiene la prima vittoria ai Mondiali di Russia 2018. Alla Kazan Arena finisce 1-0 per la nazionale di Fernando Hierro che raggiunge così il Portogallo a quota quattro punti nella classifica del girone B facendo un importante passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Per coltivare ambizioni da titolo, però, gli iberici dovranno crescere, perché contro un Iran organizzato, ma tecnicamente modesto, Sergio Ramos e compagni non hanno affatto entusiasmato.

Alla Kazan Arena le due squadre scelgono disposizioni speculari, con quattro difensori di ruolo e un solo attaccante. L’atteggiamento in campo, però, è completamente differente. La Spagna, come sempre, prende subito in mano il gioco attraverso il possesso palla, addirittura superiore al 70 per cento nel primo tempo. L’Iran, forte anche della vittoria ottenuta all’esordio contro il Marocco, si chiude nella propria metà campo con tutti gli undici calciatori, compreso l’attaccante Sardar. Un catenaccio che funziona, perché nei primi quarantacinque minuti la nazionale di Hierro costruisce davvero poco in fase offensiva. Gli unici pericoli alla porta difesa da Beiranvand sono portati da Silva: il talento del City ci prova su punizione al 25’ (tiro centrale), con una girata che finisce sopra la traversa al 30’ e soprattutto con un bel sinistro dai venti metri nei minuti di recupero, tiro deviato in angolo dalla difesa iraniana.

Nella ripresa però la pressione iberica cresce e l’Iran comincia a soffrire. Piquè sfiora il gol di testa al 49’, Beiranvand respinge con qualche difficoltà il tentativo di Busquets dalla distanza pochi secondi dopo. Per trovare il vantaggio i campioni del mondo del 2010 devono aspettare altri quattro minuti e tirare un sospiro di sollievo quando, al 53’, l’Iran va addirittura vicino al gol con un destro di Karim che sfiora il palo. Nell’azione successiva Iniesta si libera sulla trequarti e serve Diego Costa in area: l’attaccante è bravo a farsi spazio e anche fortunato nel rimpallo che beffa Beiranvand. Spagna in vantaggio, dunque, ma la partita non finisce qui, perché l’Iran alza all’improvviso il baricentro e crea diversi problemi alla difesa di Hierro. Al 62’ Ezatolahi trova addirittura il pareggio in mischia, ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. La Spagna potrebbe chiudere la partita al 70’ con Piquè, ma l’Iran si salva a pochi centimetri dalla linea di porta e nel finale torna ad attaccare a testa bassa, sfiorando ancora una volta il gol del pari con Mehdi, il cui colpo di testa finisce di poco sopra la traversa. Finisce 1-0 per la Spagna, alla quale basta ora un pareggio nell’ultimo match contro il Marocco per superare il primo turno. Ma per il titolo serve ben altro.