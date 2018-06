La Roma prende Santon e il baby Zaniolo dall'Interin cambio di Nainggolan e 24 milioni

Lo scambio tra Roma e Inter è quasi fatto. E nell'affare entra anche Davide Santon. I due club stanno per chiudere una trattativa laboriosa, che porterà Nainggolan a Milano alla corte di Spalletti in cambio di 24 milioni di euro più due contropartite: oltre al giovane trequartista Nicolò Zaniolo, a Trigoria dovrebbe sbarcare anche il terzino italiano classe 1991. Santon può giocare su entrambe le fasce e rappresenta un jolly utile nello scacchiere di Eusebio Di Francesco. Zaniolo dovrebbe fare il ritiro con i giallorossi e poi si valuterà se lasciarlo galleggiare tra prima squadra e Primavera o girarlo a una squadra dove accumulare esperienza.

La trattativa è agli sgoccioli, mancano gli accordi finali (tra cui l'intesa tra Roma e agente di Santon), poi diventerà tutto ufficiale, con Nainggolan che verrà valutato quasi 40 milioni di euro con plusvalenza a bilancio per i giallorossi di circa 34 milioni, ma in realtà il "cash" in arrivo da Milano è di 24 milioni. E ovviamente l'Inter realizzerà a sua volta plusvalenze con le cessioni di Santon e Zaniolo.

Chiuso l'affare, contestualmente la Roma convocherà Pastore nella Capitale per le visite mediche: l'intesa col Psg è praticamente raggiunta. Il settimo acquisto è invece Mirante: scambio fatto col Bologna, dove andrà Skorupski, col portiere campano impegnato domani nelle visite a Roma. Sarà il vice di Alisson. O, meglio, il secondo alle spalle del titolare visto che il brasiliano resta nelle mire del Real Madrid.