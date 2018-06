La Russia supera l'Egitto di Salah e mette un piede negli ottavi

La Russia batte 3-1 l’Egitto, resta a punteggio pieno nel girone A e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2018. Allo stadio San Pietroburgo il primo tempo è equilibrato. La Russia parte forte e mette in difficoltà la nazionale di Cuper con un pressing molto alto, ma il colpo di testa di Ignasevich e la conclusione di Golovin non impensieriscono El-Shenawy. Al quarto d’ora l’Egitto si fa vedere per la prima volta nell’area avversaria con un tentativo di testa di Mohsen e, pochi minuti dopo, con un destro di Trezeguet che finisce non lontano dal palo. Il match si mantiene equilibrato: da una parte ci prova Cheryshev, dall’altra ancora Mohsen, mentre Salah resta in ombra fino al 42’ quando prova ad accendersi spaventando Akinfeev con una conclusione dal limite.

Nella ripresa, invece, non c’è partita. La Russia passa in vantaggio dopo neppure due minuti grazie al maldestro autogol di Fathi sul tiro-cross di Zobnin. Al 59’ arriva il raddoppio di Cheryshev sull’assist di Fernandes, tre minuti dopo il tris firmato da Dzyuba. Salah su rigore (concesso dall’arbitro italiano Irrati al Var) sigla il gol della bandiera, ma per l’Egitto è tardi e l’eliminazione è a un passo.