Germania ko, battuta 1-0 dal Messico

Brutto esordio ai Mondiali di Russia per la Germania, battuta 1-0 dal Messico nel match che ha inaugurato il girone F: a Mosca, decisiva la rete di Lozano al 35’. Ritmi alti fin dall’inizio: Boateng e Neuer fanno buona guardia sulle offensive di Lozano ed Hernandez; i campioni del mondo ci provano con Werner (diagonale largo), tentativi anche di Hummels e Kroos. Rischia quindi l’autogol Salcedo cercando di anticipare Khedira. Poi ancora Werner al tiro (Ochoa para). Al 35’ il vantaggio del Messico: sbaglia l’uscita Hummels, Hernandez serve Lozano che fa fuori Kimmich e infila Neuer.

Immediata la replica tedesca: punizione di Kroos, Ochoa salva con l’aiuto della traversa. Vela ed Herrera non vanno distanti dal bis, poi nella ripresa, con l’inserimento di Reus, il Messico arranca e arretra, ma non molla nonostante Ochoa sia sotto assedio. Sfiorano il pari un paio di volte Draxler e Reus, anche Werner e Kroos non vanno distanti dal bersaglio grosso. Low dà spazio anche a Gomez e Brandt: l’ex viola spreca di testa, Brandt invece centra il palo esterno. Ochoa mura anche Boateng al 90’. Il Messico compie l’impresa, la Germania viene battuta all’esordio mondiale come nel 1982.