Autorete al 94' condanna il Marocco e l'Iran fa festa

Sorpresa a San Pietroburgo, dove il Marocco di Benatia cede all'Iran nel primo match del Girone B di Russia 2018. È una sfortunata autorete di Bouhaddouz al quinto minuto di recupero a "firmare" il successo della nazionale di Carlos Quieroz, che sale provvisoriamente in testa al girone davanti a Portogallo e Spagna, protagoniste della sfida di questa sera. Un ko che i "Leoni dell’Atlante" non si aspettavano e che guasta i sogni qualificazione alla seconda fase. L'inizio è di marca marocchina. La nazionale del debuttante Renard si rende subito pericolosa con Harit e un colpo di testa di Belhanda. Ci prova anche El Kaabi, il suo destro è senza fortuna. Marocco poi vicino alla rete sugli sviluppi di un angolo, i tentativi di Ziyach, seguito con attenzione della Roma e Belhanda vengono murati e su Benatia sventa Bieranvand. La difesa iraniana regge e gradualmente la spinta dei nordafricani si affievolisce. La formazione di Queiroz alza il baricentro. E nel finale di primo tempo sciupa una grande occasione in ripartenza: Azmoun impegna El Kajoui bravo a respingere, Jakanbaksh prova il tap-in sulla ribattuta ma il portiere marocchino è ancora attento.

Ad inizio ripresa Marocco in avanti con Harit il cui destro al volo non inquadra la porta. Da questo momento gara bloccata, ritmi in calo e poche vere emozioni. I nordafricani cambiano tre uomini in cinque minuti per problemi fisici: fuori N. Amrabat, El Kaabi e Harit. A dieci minuti dal termine squillo marocchino con la conclusione da fuori di Ziyach, strepitoso Bieranvand nella deviazione in corner. Ci si prepara ad uno 0-0 che in verità non servirebbe a nessuna delle due ma nel recupero la squadra di Renard fa harakiri: al 94’ il neoentrato, Bouhaddouz, punta del St. Pauli, infila goffamente di testa la porta di El Kajoui sulla punizione di Hajisafi e regala all’ Iran una vittoria insperata.