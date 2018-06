All'Antico Tiro a Volo il X Torneo Itf con le migliori tenniste azzurre

Nella splendida cornice dell'omonimo circolo romano, nel pomeriggio di ieri è stata presentata la decima edizione del "Torneo Internazionale Antico Tiro a Volo di tennis femminile" in scena dall'1 all'8 luglio. L’entry list si presenta più che mai interessante e ricca di spunti di riflessione. Saranno presenti ventidue giocatrici comprese fra la posizione numero 95 e la posizione numero 171 del ranking Wta. A guidare il seeding sarà la ceca Tamara Zidansek, classe 1997, reduce dall’ottima vittoria nel 125k series di Bol dove ha mietuto vittime del calibro di Ajla Tomljanovic, Anna Karolina Schmiedlova e Magda Linette. A farle compagnia ci saranno altre specialiste della superficie come la colombiana Mariana Duque-Marino, finalista della passata edizione, e la tedesca Mona Barthel, ex n. 23 della classifica mondiale alla ricerca della forma migliore. Grande attesa anche per vedere all’opera le giovanissime Fanny Stollar e Dayana Yastremska. In rappresentanza dell’Italia pronte Deborah Chiesa, fresca dell’esordio nel main draw di un torneo dello Slam, Martina Trevisan ed altre promettenti giocatrici azzurre grazie a wild card e, si spera, al superamento delle qualificazioni.

Chi freme per l’inizio della manifestazione è senza dubbio Marco Fanano, direttore del torneo, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione: “Quest’anno l’entry list prevede la presenza di grandi giocatrici - ha sostenuto soddisfatto - Lo scorso anno abbiamo accolto 7.000 visitatori, per questa edizione contiamo di raggiungere almeno le 10-15 mila presenze”.

Grande entusiasmo anche dalle parole del presidente dell’Antico Tiro a Volo, Michele Anastasio Pugliese: “Il nostro circolo nasce con una certa impostazione ma abbiamo iniziato una rapida crescita facendo diventare lo sport uno dei nostri fiori all’occhiello". Presente alla conferenza inaugurale anche Giorgio Di Palermo, presidente del Comitato Regionale Lazio e l’ex top 30 Mara Santangelo, protagonista in passato sui campi del circolo di via Vajna 21.