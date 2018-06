Nadal vince il Roland Garros: sono undici

Per l’undicesima volta in carriera, Rafael Nadal (32 anni) ha vinto il titolo del Roland Garros, secondo Slam stagionale conclusosi sulla terra rossa parigina. Il campione spagnolo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è imposto in finale in tre set, con il punteggio di 6-4 6-3 6-2, in due ore e 42 minuti di gioco, sull’austriaco Dominic Thiem, settima forza del seeding