Magnini, chiesti otto anni di stop. Lui replica: "Indagine vergognosa"

La Procura antidoping ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. L'accusa per l'ex capitano della Nazionale di nuoto è pesante: utilizzo di sostanze vietate. La medaglia d'oro stile libero, ex fidanzato di Federica Pellegrini e ora felicemente accoppiato con Giorgia Palmas, si è ritirato un po' a sorpresa qualche mese fa e ha sempre respinto le accuse. Per non alimentare polemiche si è trincerato dietro un dignitoso silenzio, ma dopo la richiesta della Procura ha affidato la sua verità a un lungo e puntiglioso post sul suo profilo Instagram: "Richiesta vergognosa. Mai dopato"