Roland Garros, Fognini si arrende sul più bello

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros in svolgimento a Parigi. Ottima prova del nostro tennista che si arrende soltanto al quinto set dopo un'orgogliosa rimonta. Ai quarti va Cilic che prende il largo nei primi due set vinti senza grandi problemi 6-3 e 6-1, ma poi subisce il ritorno dell'azzurro che s'impone 6-3, 7-6: sul 2-2. Nel quinto parziale decide il break per il croato al settimo gioco. Finisce 6-3 e sfuma il sogno di Fognini. Cecchinato nei quarti sfiderà oggi Djokovic. Intanto è saltata - la sfida tanto attesa degli ottavi di finale del Roland Garros femminile tra Serena Williams e Maria Sharapova. La statunitense ha infatti deciso di ritirarsi, lasciando il via libera per i quarti alla russa. - La 36 enne statunitense, al suo primo ritiro nel corso di uno Slam, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i motivi del forfait. «Ho avvertito per la prima volta dei problemi con il mio muscolo pettorale durante il match con la Goerges. È stato molto doloroso, non capivo cosa fosse - ha spiegato Serena - Questi problemi sono peggiorati al punto che al momento non sono in grado di servire. Ed è davvero dura giocare quando non sei fisicamente in grado di servire». Ieri la Williams ha giocato in doppio, perdendo, in coppia con la sorella Venus: «Ho provato diversi tipi di taping per verificare come mi sarei trovata in partita ma è stato inutile. Se sarò pronta per Wimbledon? Domani farò una risonanza magnetica e voglio vedere quanti più specialisti possibile e non prenderò alcuna decisione senza avere prima tutti i risultati». Un peccato davvero, visto che a Parigi Serena stava migliorando match dopo match: «Sono davvero dispiaciuta, ce l’avevo messa tutta, togliendo tempo a mia figlia ed alla mia famiglia. È una situazione difficile ma voglio continuare a pensare positivo in previsione dei prossimi tornei e del resto della stagione».