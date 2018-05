Roma, è ufficiale: Coric ha firmato per 5 anni

Il primo acquisto è ufficiale. Ante Coric ha firmato fino al 2023 con la Roma, dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata a Villa Stuart. Il club di Pallotta l’ha acquistato dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo, pagando 6 milioni di euro subito e inserendo nel contratto una clausola che garantirà alla società di provenienza il 10% del prezzo di una eventuale cessione entro il 30 giugno 2020, con un minimo di 2 milioni assicurato. «Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie qualità», le prime parole da giocatore giallorosso per il croato classe '97.

È il diesse Monchi a dargli il benvenuto ufficiale: «Ci siamo assicurati uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Confido che con il suo impegno sul campo e con il lavoro del mister potremo farlo crescere ulteriormente e godere così per tanti anni delle sue qualità». Prima di consegnarlo a Di Francesco, è lo stesso Coric a rivelare pregi e difetti: «L’aspetto che devo migliorare di più è la difesa. Mi ispiro a Modric, oppure a Totti che ha giocato qui ed è stato uno dei più forti del mondo. Mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma anche De Rossi, El Shaarawy… mi piacciono tutti i giocatori come loro». Poi strizza l’occhio ai tifosi: «Tutti sanno che sono i migliori in Europa, in Croazia sono molto conosciuti. Forza Roma!».