La doppietta di Ronaldinho: sposa le sue due conviventi

Anche se in Brasile la poligamia è un reato, Ronaldinho ha deciso ugualmente di sposare sia Priscilla Coelho che Beatriz Souza. In passato alcuni notai hanno già ufficializzato unioni di questo tipo e la corte suprema brasiliana si è anche espressa positivamente sulle unioni poliaffettive. Le due donne che convivono con l’ex campione di Psg, Barcellona e Milan diventeranno le sue mogli ufficiali ad agosto, con un matrimonio celebrato nell’intimità di Santa Monica, dove vivono tutti insieme. La nonna del campione ha già detto che non ci sarà: è contraria alla stile di vita del suo cocco mentre la musica della festa alla quale parteciperannpo solo i familiari più stretti è stata affidata al cantante Jorge Vercilo.