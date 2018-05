Festa e lacrime per l'addio di Buffon alla Juve

La Juventus batte il Verona 2-1 nell'ultima giornata di campionato ma, più che per il risultato, è stata la festa degli addii. Quello di Buffon, uscito al 63', salutato da tutto lo stadio con una standing ovation. Il portiere, che ha dato la propria fascia a Marchisio, non ha lasciato il campo ma ne ha percorso tutto il perimetro salutando uno per uno tutti i tifosi presenti a bordo campo.

Standing ovation anche per Lichtsteiner, in predicato di lasciare la Juventus. Anche per lui sostituzione al 92' con il campo lasciato tra gli applausi.

Alla fine la partita è stata decisa con tre gol nella ripresa. Al 4' in gol Rugani, al 7' Pjianic. Poi al 31' il Verona, retrocesso in B, dimezza lo svantaggio con Cerci. La Juve ha anche sbagliato un rigore con Nicolas che ha respinto la conclusione di Lichtsteiner.