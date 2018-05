Montefalco, quattrocento cavalli nell’arena internazionale

Al via Le Lame international Sagrantino Tour, concorso ippico internazionale 3 stelle di salto ostacoli ospitato fino al 20 maggio presso le strutture Horses Le Lame Sporting Club di Montefalco. Complice il programma, che annovera un Gran Premio - altezza 1 metro e 50 - qualificante per i Campionati del Mondo 2018 (Tryon, North Carolina -USA - 18/20 settembre) e per gli Europei 2019 di Rotterdam (Olanda), il concorso ippico è diventato meta di 400 cavalli. In campo, 19 nazioni: Arabia Saudita, Austria, Argentina, Belgio, Irlanda, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Grecia, Liechtenstein, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, USA e, naturalmente, Italia.

Pronti a partire, azzurri di grosso calibro. Tra tutti spicca Giulia Martinengo Marquet, campionessa italiana in carica e unica amazzone azzurra convocata a Piazza di Siena. Il suo nome fa parte della rosa dei 5 individuati dal CT Bartalucci come componenti della squadra per la Coppa delle Nazioni capitolina. Giulia Martinengo Marquet presenta tre compagni di gara nell’arena internazionale umbra: Elzas, Courage des Fegie e Kiwi Kick.

Assente, Verdine SZ, cavalla con cui ha conquistato il titolo di campionessa italiana e ora si prepara a partecipare allo CSIO di Piazza di Siena. "A una settimana da Roma - ha dichiarato la Martinengo Marquet - non potevo portare anche Verdine, ma al tempo stesso non volevo rinunciare al concorso di Montefalco. E’ un appuntamento fisso ormai, una certezza per noi cavalieri. Nonostante la distanza impegnativa, mi organizzerò per tornare a casa (a Brescia, ndr) e lavorarla nella giornata di sabato, per poi darle il riposo la domenica e riprendere lunedì in previsione della partenza di mercoledì per Roma".