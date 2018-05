Buffon: "Sabato la mia ultima partita con la Juve. Poi deciderò se continuare"

"Sabato sarà l'ultima partita con la Juventus, credo sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, altre due vittorie secondo me importanti". Lo ha detto Gianluigi Buffon in conferenza stampa annunciando l'addio alla Juventus a fine stagione. "Fino a 15 giorni fa era risaputo che avrei smesso di giocare, adesso sono arrivate delle proposte e delle sfide stimolanti sia in campo che fuori dal campo, la più importante fuori dal campo me l'ha fatta pervenire Andrea (Agnelli, ndr)". Lo ha detto Gianluigi Buffon in conferenza stampa. "Dopo questi 3 giorni che saranno da qui a domenica pregni e densi di emozioni, la prossima settimana dopo 2-3 giorni di riflessioni in modo sereno prenderò la decisione definitiva e certa, che alla fine sarà quella di seguire un po' ciò che urla la mia indole e la mia natura", ha aggiunto a proposito del proprio futuro.