Diego Maradona è tornato: il Pibe de Oro ha firmato come allenatore e presidente del club bielorusso Dinamo Brest. L'argentino, 57 anni, ha pubblicato su Instagram la foto del suo nuovo contratto, accompagnata dalle parole "grazie per il fiducia e per aver pensato a me".

Maradona ha chiuso l'avventura sulla panchina dell'Al-Fujairah, seconda divisione degli Emirati Arabi. La Dinamo Brest ha dichiarato sul proprio account Twitter che Maradona ha firmato un accordo triennale, e assumerà il ruolo dopo il termine del Mondiale in Russia. Il club bielorusso ha fatto sapere che Maradona sta cercando casa a Brest, dove resterà per gran parte della stagione.