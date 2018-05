Mancini ha firmato, è il nuovo allenatore della Nazionale

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra di calcio. Lo rende noto la Federcalcio con una nota in cui si legge che ha "concluso un accordo di collaborazione tecnica con Roberto Mancini, che ricoprirà l’incarico di Ct della Nazionale e sarà presentato domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano".

Mancini prende il posto del commissario a tempo Di Biagio. Quest'ultimo non ha convinto fino in fondo e non aveva l’esperienza adeguata. Il prescelto invece aveva detto senza remore di accettare di buon grado l’incarico, rinunciando - a quanto è stato detto - ai 12-13 milioni dello Zenit San Pietroburgo per accettare uno stipendio più basso (si è parlato di due milioni) dalla nostra Federazione. Significa che Mancini ci tiene molto a fare il c.t. azzurro e questo è già un indizio della bontà della scelta. Dopo il flop di Ventura, la Figc doveva correre ai ripari perché il calcio è cambiato profondamente negli ultimi anni e Mancini ha lavorato bene all’estero: in Inghilterra (Manchester City) in Turchia (Galatasaray) e in Russia (il citato Zenit).