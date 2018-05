Hamilton-Bottas, trionfo Mercedes in Spagna. Vettel quarto

La Mercedes di Lewis Hamilton vince dominando il Gp di Spagna di Formula1. Il pilota britannico si è imposto precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen.

Solo quarta la Ferrari di Sebastian Vettel, prima volta che una rossa non arriva sul podio in stagione, visto anche il ritiro di Kimi Raikkonen oggi al Montmelò. Quinta l'altra Red Bull di Daniel Ricciardo, seguita dalla Haas di Kevin Magnussen. Chiudono la top ten la Renault di Carlos Sainz, la McLaren di Fernando Alonso, ottavo, la Force India di Sergio Perez e la Sauber di Charles Lecrerc.

Vettel: Lewis? Era più veloce - "Secondo pit stop? Le nostre gomme non duravano come quelle degli altri, abbiamo perso due posizioni e avevamo anche problemi di bilanciamento. Ho faticato un po' con le gomme di questo weekend". Così Sebastian Vettel, pilota Ferrari, parlando ai microfoni di Sky Sport. "Hamilton era semplicemente più veloce, all'inizio ho faticato un po' con l'anteriore, ma non avevamo il passo. Quando ci siamo fermati eravamo troppo lenti comunque - ha aggiunto il tedesco - Di certo dobbiamo migliorare sulle gomme, che erano diverse anche per gli altri. Di certo qualcosa di mancava".