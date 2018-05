La Uefa ha aperto un doppio procedimento disciplinare nei confronti del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, in merito a quanto accaduto durante e dopo il match in casa del Real Madrid, ritorno dei quarti di Champions League. L'organo di governo del calcio europeo indagherà sull'espulsione rimediata dal capitano bianconero per proteste in occasione del rigore ai Blancos nel recupero. Decisione che venne commentata da Buffon con parole dure indirizzate all'arbitro Oliver nel post-gara. Il secondo procedimento riguarda la violazione dei principi generali di condotta. Il caso verrà discusso dalla commissione disciplinare della Uefa il prossimo 31 maggio.

Le dichiarazioni a caldo del portiere bianconero sull'arbitro "insensibile" e con un "cassonetto al posto del cuore" pronunciate a caldo sono diventate un caso anche per gli immancabili "meme" che hanno spopolato sui social network.